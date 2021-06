"Non corrisponde a verità che sia stato notificato un ricorso al Tar in esito alle nomine Sca". Lo si apprendente in una nota diramata questa mattina di comune di Alassio.

"Da alcuni giorni la Guardia di Finanza sta visionando documenti presso gli uffici comunali. Gli uffici stanno collaborando in piena serenità fornendo quanto richiesto" aggiungono dal comune.

"Qualsiasi voce, o peggio comunicazione, in senso differente, è da ritenersi assolutamente infondata" concludono dal comune di Alassio.