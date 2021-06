Celle, mezzo pesante perde il carico sull'Aurelia: intervento di Anas e della polizia locale

Un mezzo pesante perde il carico sull'Aurelia e il traffico è andato per alcuni minuti in tilt.

L'incidente avvenuto intorno alle 9.30, che fortunatamente non ha causato danni a persone e cose, è successo a Celle nella zona del Cottolengo in direzione Varazze.

Immediato l'intervento di Anas e della polizia locale cellese che hanno risolto la problematica e ripristinato il traffico che già nelle ultime settimane a causa del semaforo per la sistemazione delle griglie sulla parete rocciosa in località Bouffou era stato particolarmente congestionato in direzione Celle.