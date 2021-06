Covid in Liguria: nelle ultime 24 si registrano 5 nuovi casi

Sono cinque i nuovi contagi da Covid 19 in Liguria nelle ultime 24 ore. Zero in provincia di Imperia e La Spezia, mentre 4 casi si registrano su Genova e 1 sul savonese. Il dato è emerso a fronte di 1485 tamponi molecolari e 482 antigienici.

In tutta la regione si registra un solo decesso tra i pazienti degli ospedali, si tratta di un uomo di 78 anni ricoverato a Sarzana e morto ieri.