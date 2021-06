Starsky e Hutch, l'ex vigile del fuoco che gira il mondo con il suo cane per difendere l'ambiente fa tappa a Quiliano (FOTO)

In viaggio dal 2006 con una particolare bicicletta insieme al suo fedele amico a quattro zampe Starsky con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cura dell’ambiente.

Quest'oggi ha fatto tappa a Quiliano, Martin Hutchinson 58enne ex vigile del fuoco di Manchester ed è stato accolto dall'amministrazione comunale.

L'inglese da 15 anni sta portando avanti la sua lotta macinando chilometri in giro per il mondo cercando di diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e della natura.

Partito dal Messico ha pedalato per 34mila chilometri in America Latina e altrettanti in Europa.

Lui insieme al suo cane forma una vera e propria accoppiata in stile detective americani Starsky e Hutch, ed ha come obiettivo di viaggiare fino al 2030 per arrivare in Australia e incontrare molti giovani per sensibilizzarli facendogli capire quanto è importante rispettare l'ecosistema e combattere il problema dell'abbandono della plastica.

"E' stato un piacere ed un onore averlo ospitato - dice il sindaco Nicola Isetta - è una persona speciale che si batte per le tematiche ambientali, è stato colpito dall'accoglienza del nostro comune".