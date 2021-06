Il prefetto Ugo Taucer insignito dell'onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Oggi 16 giugno 2021, nel salone di rappresentanza della Prefettura di Savona, il prefetto Antonio Cananà, unitamente al sindaco Ilaria Caprioglio e al questore Giannina Roatta, ha consegnato al prefetto Ugo Taucer l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ugo Taucer, savonese, è entrato nei ruoli civili dell’amministrazione dell’Interno nel 1989, prestando servizio prima presso la Questura di Savona e poi presso la locale Prefettura. Trasferito a Roma dal 2004 presso il Ministero dell’Interno, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Altri incarichi di rilievo sono stati quelli di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Milano – in tale veste ha collaborato, in posizione di primo piano, all’organizzazione dell’Expo Milano 2015 – di Sub Commissario di Roma Capitale e di Vicario della Struttura di Missione Antimafia Sisma 2016, istituita allo scopo di garantire la legalità delle attività di ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma nell’agosto 2016.

E’ stato nominato Prefetto nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018. Ricopre attualmente l’incarico di Procuratore Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.