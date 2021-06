Lutto a Loano per la scomparsa di Filippo "Ino" Torterolo, volontario della Croce Rossa

"Chi è stato volontario della Croce Rossa Italiana lo rimane per sempre, anche senza la divisa. Il nostro Filippo Torterolo ha dato tanto in passato per il Comitato CRI di Loano e il suo ultimo pensiero nei nostri confronti dimostra ancora una volta lo spirito di altruismo che lo ha sempre contraddistinto. Tutto il Comitato della Croce Rossa di Loano si stringe in un unico grande abbraccio verso tutti i famigliari".

Così, con un post sulla propria pagina Facebook, la Croce Rossa di Loano saluta Filippo Torterolo, per gli amici "Ino", recentemente scomparso all'età di 74 anni.

I funerali avranno luogo sabato 19 giugno, alle ore 14.30, nella Parrocchia San Giovanni Battista di Loano. Questa sera, venerdì 18 giugno alle ore 19.00, sempre nella parrocchia loanese sarà recitato il Santo Rosario. Nel primo pomeriggio odierno, invece, la salma giungerà nell’Oratorio delle Cappe Turchine.

Un legame, quello fra "Ino" e la pubblica assistenza loanese, testimoniato in queste ore di cordoglio anche dalla richiesta di preferire offerte alla Croce Rossa anziché un omaggio floreale.

"Ciao Filippo, grazie per tutto il tempo che hai dedicato alla Croce Rossa Italiana e per il tuo gesto di solidarietà" concludono dal Comitato CRI Loano.