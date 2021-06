Cantiere S. Brigida a Celle, continua il caos viabilità ma il sindaco annuncia sviluppi: "Aggiornamenti nella prossima settimana"

"Nella giornata di ieri al termine del sopralluogo di Anas con CTU e CEC a Celle, sono stata contattata da Anas. Nella prossima settimana aggiornamenti e maggiori informazioni".

Queste le parole del sindaco di Celle Caterina Mordeglia che ha annunciato che ci saranno novità sul futuro del cantiere sul rio Santa Brigida. Intanto sull'Aurelia continuano ad essere giornate di passione per gli automobilisti che da Varazze devono attraversare Celle per arrivare a Savona. Nonostante la presenza dei movieri nei pressi del cantieri per velocizzare la viabilità, i disagi in questi giorni continuano ad essere ben presenti sull'Aurelia e nella giornata di ieri la coda è durata fino a tarda serata.

"Ho appreso che lunedì 21 giugno nell'incontro di Anci Liguria e Regione Liguria con il Ministro Giovannini, è stata presa in considerazione la nota che ho inviato ad Anci ed è stata posta la questione del cantiere del S. Brigida e delle ripercussioni sulla Strada Statale Aurelia a Celle in coincidenza della chiusura delle autostrade - continua Mordeglia - nei primi giorni della prossima settimana si avranno notizie sugli sviluppi della situazione viabilità a Celle".

"L'Assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria affronterà il tema con Aspi (Autostrade per l'Italia) ed Anas: ho chiesto che Aspi non riversi sul territorio di Celle il traffico dei mezzi pesanti (ricordo che vige un'ordinanza di Anas che vieta il transito per i veicoli di 3,5 tonnellate) in caso di chiusura delle autostrade - prosegue la prima cittadina cellese - L'eventuale ostruzione, da parte di veicoli ingombranti,del tratto di Strada Statale Aurelia in corrispondenza del restringimento con percorrenza a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere Anas e magari la contestuale presenza di incolonnamenti potrebbe paralizzare il traffico e mettere a rischio il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza e ho chiesto che Anas, per ragioni di sicurezza, apra un transito pedonale fra via Aicardi e via Colla".

Anci Liguria ha dato inoltre riscontro al sindaco della nota che ha inviato e le è stato assicurato che riproporrà la questione anche negli incontri sulla viabilità che si terrano i prossimi giorni.

"Anas mi ha informato con una PEC di aver sollecitato il Consorzio CEC a presentare il progetto di consolidamento delle fondazioni degli edifici 1-2-3 secondo le prescrizioni del CTU" conclude Mordeglia.