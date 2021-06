Impatto frontale tra due auto, le cui cause sono ancora da accertare, nella primissima serata sulla strada provinciale 453 all'altezza di Bastia.

Secondo quanto riferito sono state tre le persone a bordo dei due mezzi che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 con i volontari della Croce Bianca di Albenga supportati dall'automedica.

Le tre vittime, in condizioni non gravi, sono state trasferite al pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo