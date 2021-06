Covid: ancora 10 nuovi casi in Liguria, 4 nel savonese. Sempre stabili gli ospedalizzati

Numeri in linea con quelli di ieri, nel classico bollettino dedicato al Covid-19, sia in Liguria che nella nostra provincia.

Sono 10, in totale, i nuovi positivi in regione sui 2.918 tamponi molecolari eseguiti, oltre ai 5.785 antigenici rapidi, uno ogni 291,8 pari allo 0,34%.

Nel dettaglio suddiviso per territori, nessun nuovo contagio nell’imperiese, prima provincia a far segnare nuovamente lo zero nella casella degli ospedalizzati, mentre sono 4 nel savonese, altrettanti a Genova e 2 a La Spezia.

Nessun morto oggi in tutta la regione.

Questi gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria:

Tamponi processati con test molecolare: 1.361.270 (+2.918)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 373.634 (+5.785)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.382 (+10)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.633 (-7)

Casi per provincia di residenza

Imperia 90 (-)

Savona 230 (+2)

Genova 974 (-10)

La Spezia 227 (+1)

Residenti fuori regione o estero 54 (-)

Altro o in fase di verifica 58 (-)

Totale 1.633 (-7)

Ospedalizzati: 29 (-4); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 11 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 4 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 180 (-1)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.300 (+17)

Deceduti: 4.349 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 6 (-1)

Asl 2 - 59 (-2)

Asl 3 - 398 (-)

Asl 4 - 37 (+3)

Asl 5 - 73 (-)

Totale - 573 (-)

Dati vaccinazioni 24/06/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.412.598

Somministrati: 1.269.609

Percentuale: 90%

“Continuano a diminuire i ricoveri in Liguria – dice il presidente Toti – insieme alla pressione sulle terapie intensive e le medie intensità. Questo ci rende molto fiduciosi anche per l’imponente mole di vaccini eseguiti. Bisogna dire inoltre che al momento negli ospedali liguri non c’è una rispondenza clinica alle varianti, dai reparti Covid mi dicono che la cura è identica e normalmente i vaccini le coprono. Stiamo lavorando anche per impedire ogni rallentamento della campagna vaccinale, dovuto al cambio di strategia nazionale su AstraZenea, organizzando alcune giornate di vaccini ad accesso diretto e anticipando la seconda dose a 21 giorni, dagli attuali 42 per il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna. Dal 1 luglio inoltre, grazie ad un accordo stipulato con il Piemonte, i turisti liguri e piemontesi, potranno fare il richiamo vaccinale nelle due regioni e dare così un’ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale, anche durante le vacanze estive”.