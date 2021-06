Spettacolo nel cielo di Pietra Ligure con la "Luna Fragola" (FOTO)

Uno spettacolo mozzafiato nel cielo di Pietra Ligure. In tanti hanno passato la serata di ieri (24 giugno) sulla spiaggia per ammirare la "Luna Fragola", l’ultima superluna dell’anno.

Furono gli Indiani della tribù degli Algonchini a chiamare così l’ultimo plenilunio di primavera perché coincideva con la raccolta delle fragole nell’America nord-orientale.

Come la descrive la stessa Nasa, la "Luna Fragola" fu citata per la prima volta in un almanacco dei contadini del Maine, al cui interno sono annotati tutti i giorni di Luna piena degli anni '30.



In Europa invece l’ultimo plenilunio prima dell’estate veniva chiamato “Luna di Miele” per l’antica consuetudine di sposarsi in questo periodo.

Secondo un’altra spiegazione, il nome deriva invece dal fatto che in questo periodo il miele è pronto per essere raccolto dagli alveari. Bella storia.