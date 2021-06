Una giornata per la pulizia di ​fiumi e torrenti: 5 comuni coinvolti

Domenica 27 giugno il progetto "Sfuso Diffuso" di Calice Ligure, vincitore del Bando Giovani per i Giovani di Fondazione Compagnia di San Paolo, per la valorizzazione della vallata in un'ottica di eco-sostenibilità diffusa, propone in collaborazione con 9 associazioni locali e con il patrocinio di 5 comuni, una giornata di pulizia di fiumi e torrenti a Calice Ligure, Finale Ligure, Rialto, Orco Feglino e Quiliano.