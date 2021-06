Bergeggi, yacht staziona nell'area protetta dell'isola: interviene la Capitaneria di porto

Intervento della Capitaneria di Porto di Savona nella tarda mattinata di oggi nei pressi della zona "C" dell'area protetta dell'isola di Bergeggi dove un'imbarcazione battente bandiera britannica di circa 30 metri di lunghezza sostava, violando l'ordinanza di interdizione di quell'area marina.

Appena giunti sul posto gli uomini di pattuglia hanno provveduto a informare gli occupanti della violazione e far sì che uscissero dai confini dell'area marina protetta dove, per l'appunto, non è permessa la navigazione a quella tipologia di imbarcazione e non solo.

Per la barca è anche scattata la denuncia per la violazione commessa.