Incidente sulla A10 tra Albisola e Savona: un'auto cappottata (FOTO)

Incidente stradale questa mattina attorno alle ore 7.30 lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Albisola e il bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione del Confine di Stato.

Secondo quanto riferito, un'automobile si sarebbe cappottata (nei pressi dell'autogrill San Cristoforo) per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Verde di Albisola, il personale autostradale e la Polizia Stradale. Per consentire i soccorsi, la viabilità ha subito qualche disagio con code per un chilometro.

Un uomo di 82 anni, pare il conducente, è stato trasportato in codice giallo (con una ferita alla gamba) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.