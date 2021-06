Cairo, restyling ex chiesa San Sebastiano: affidati i lavori

“A seguito di procedura negoziata di gara svolta, svolta dalla Stazione Unica Appaltante della provincia di Savona per conto del comune di Cairo Montenotte, sono stati affidati i lavori di riqualificazione della ex chiesa di San Sebastiano, situata in piazza Savonarola”.

Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

Ad aggiudicarseli è stato un cosiddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), due in questo caso: la Edilrestauri 2N s.r.l. di Firenze, in veste di mandatario, e la Valentini Ventura Restauro Opere d’Arte s.r.l. di Sesto Fiorentino, mandante, che ha proposto un ribasso pari al 18,33% e una quantificazione dei costi di manodopera pari a 89.281,31 euro.

“L’aggiudicazione è l’ultimo passaggio prima dell’inizio dei lavori, che dovrebbe quindi avvenire a breve” concludono dal comune.

La spesa complessiva è stata quantificata in 326.400 euro, di cui 231.600 euro per lavori inclusi oneri della sicurezza e 94.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intero intervento verrà finanziato grazie al lascito testamentario dedicato di Angelo Siri.