A Radio Onda Ligure il pomeriggio con la cantante sanremese Monia Russo

La cantante sanremese Monia Russo sarà ospite oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Onda Ligure 101.

Monia, che si era fatta conoscere giovanissima nella categoria Giovani del 56° Festival della Canzone Italiana con il brano "Un mondo senza parole", ha in questi giorni pubblicato su tutti i digital stores il suo nuovo singolo "Karité", il sottofondo ideale per un viaggio notturno verso una meta estiva, per un’ avventura senza se e senza ma, per un cocktail party vista mare.

Il brano è stato scritto con Fabio Fornaro e prodotto a Milano da Daniel Bestonzo ed il videoclip è stato girato a Torino sotto la regia di Ivan Cazzola.



L'intervista andrà in onda alle 16.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.