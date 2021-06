Savona, seconda vasca piscina "Zanelli": Pd presenta mozione

"Tra le vittime di questo mandato amministrato dal centrodestra c'è senza dubbio il mondo sportivo, sia per quanto riguarda la normale manutenzione sia per quanto riguarda gli interventi di prospettiva" commentano Luca Burlando, vice segretario Pd Savona ed Elisa Di Padova, capogruppo Pd in Consiglio comunale.

"Nel progetto originale della piscina comunale 'Zanelli' era stata prevista la costruzione di una seconda vasca con caratteristiche ben definite al fine di dare, con l’intero impianto completato, una concreta risposta alle esigenze sia dei cittadini che della società sportiva interessata".

"Nonostante i finanziamenti già individuati questa amministrazione, a inizio mandato, ha deciso arbitrariamente di stoppare tutto e di ripartire da zero, con il risultato che dopo 5 anni della seconda vasca non c’è traccia e permangono, come pessimo biglietto da visita del nostro lungomare, i chiari segni caratteristici di un’opera incompiuta" proseguono i due esponenti del Pd.

"Per questo motivo, abbiamo chiesto all'amministrazione, con una mozione che presenteremo in Consiglio comunale, di non perdere altro tempo e di mettersi subito al lavoro per dare via all’iter e realizzare la seconda vasca che, dopo la chiusura della piscina di via Trento e Trieste, rappresenta l’unica possibilità per fornire alla città un impianto moderno dai costi contenuto e soprattutto renderebbe la nostra città attrattiva per importanti manifestazioni nazionali e internazionali".

"Su questo tema non ci sono scuse, bisogna realizzare al più presto questo intervento senza inseguire altre ipotesi di inutili ristrutturazioni che rischiano di fare perdere altro tempo e occasioni preziose" concludono Burlando e Di Padova.