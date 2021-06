Albenga, prima giornata in via Carloforte per il mercato spostato dal Lungocenta (FOTO)

Il mercato settimanale di Albenga trasloca in via Carloforte. La "prima" è andata in scena nella giornata odierna, mercoledì 30 giugno. Tale spostamento si è reso necessario a seguito del danneggiamento dell’argine sinistro del fiume Centa avvenuto lo scorso autunno. La decisione è stata presa in piena sinergia tra amministrazione, rappresentanti dei commercianti ambulanti, polizia locale e l’ufficio commercio del comune.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo sull'area mercatale da parte del sindaco Riccardo Tomatis, dell’assessore al commercio Mauro Vannucci e degli agenti del gruppo di controllo della polizia commerciale (in particolare dall'ispettore Sansalone, ispettore Mosca e gli agenti Pezzano e Chessa) mentre nei giorni scorsi l’ispettore Cantore ha seguito da vicino tutte le fasi necessarie allo spostamento.

A seguito dei rilievi effettuati e sulla base delle risultanze degli stessi, già a partire da mercoledì prossimo saranno disposti alcuni accorgimenti necessari per migliorare la collocazione e il posizionamento dei singoli banchi.

Afferma l’assessore al commercio Mauro Vannucci: "Il trasferimento provvisorio in via Carloforte è stato reso possibile dalla grande professionalità della polizia locale che, in sinergia con le rappresentanze sindacali, hanno lavorato per trovare la soluzione migliore per la collocazione dei banchi. Qualche accorgimento sarà effettuato già a partire da mercoledì prossimo e nelle prossime settimane, sulla base delle esigenze emerse e dei rilievi svolti questa mattina. Già da oggi, ad ogni modo, abbiamo potuto riscontrare una grande partecipazione da parte dei cittadini e visitatori che sono riusciti a esercitare il loro diritto all'acquisto nel nostro mercato, uno dei più gettonati della provincia e del comprensorio".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Tutti i cambiamenti portano con sé alcuni disagi, ma lavoreremo volta per volta per risolvere e modificare tutte quelle situazioni che potrebbero costituire un problema e che dovessero emergere”.