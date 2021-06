Albenga, dal 30 giugno il mercato settimanale trasloca in via Carloforte

Il mercato settimanale a partire da mercoledì 30 giugno si trasferirà in via Carloforte. Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Dopo una serie di incontri con i rappresentanti delle categorie commerciali con i quali abbiamo condiviso la decisione della nuova sede del mercato e proceduto con l'assegnazione dei posti, mercoledì 30 il mercato settimanale verrà spostato in via Carloforte".

"Il provvedimento si è reso necessario a seguito del danneggiamento dell’argine sinistro del fiume Centa avvenuto lo scorso autunno che, in un primo tempo ha costretto i commercianti a un riposizionamento dei banchi nella stessa area in attesa del trasferimento provvisorio in via Carloforte per il quale si sono resi necessari interventi tecnici come la predisposizione degli allacci elettrici necessari per alcuni banchi".

"Lo spostamento si è reso necessario anche in prospettiva dei lavori di rifacimento dell’argine di competenza della regione che ci auguriamo possano iniziare al più presto e che, probabilmente data la complessità dell’intervento non avranno durata breve” aggiunge il primo cittadino.

"Con lo spostamento in via Carloforte e in accordo con i commercianti si è deciso di ridurre l’orario della presenza del mercato che smonterà alle ore 14.30 così da permettere l’ immediato intervento dei mezzi di pulizia e il ripristino della regolare viabilità già nel pomeriggio" conclude il sindaco Tomatis.