Savona, sopralluogo nei prossimi giorni per valutare la staticità del ponte Ruffino: in caso di conferma via alla riapertura

Un sopralluogo il prossimo venerdì 2 luglio per verificare se sarà possibile riaprire il ponte Ruffino a Savona tra il Prolungamento e le Fornaci.

Dallo scorso 13 giugno era stato chiuso per poter effettuare verifiche tecniche dopo che una cittadina aveva effettuato infatti una segnalazione ai vigili del fuoco per via delle vibrazioni del ponte. Immediato era stato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che avevano transennato l'area in via precauzionale.

Se questa prova verrà superata verrà riaperto, in caso contrario sarà opportuno attendere il restyling completo dei lavori" ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che aveva incaricato lo studio dell'ingegner Romano di Albenga di effettuare verifiche sulla staticità.

Nel frattempo erano state realizzate prove a computer per valutare se i carichi erano ancora validi sulle normative attuali ed erano state superate.