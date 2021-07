Albisola, via ai lavori di inversione del senso unico di via dei Gervasio

" Nel quadro delle sistemazioni viarie del quadrante di ponente (via dei Conradi, via dei Levantino, via Garibaldi, Via dei Gervasio) collegate alle operazioni edilizie e urbanistiche del nuovo stabile commerciale e del nuovo complesso residenziale realizzato dalla cooperativa di Sant'Isidoro, da questa notte inizieranno i lavori della fase che prevede l'inversione del senso unico di via dei Gervasio (rivolto direzione fiume Sansobbia) con l'apposizione della segnaletica orizzontale ". Così Luca Ottonello, assessore di Albisola Superiore.

"Entro la metà del mese sarà aperto al traffico il prolungamento di via dei Levantino cui seguirà il completamento della nuova circolazione stradale nel quadrante ossia il senso unico su via dei Conradi e tutti i nuovi collegamenti - conclude Ottonello - Nelle riproduzioni grafiche allegate si possono vedere: nella prima, in blu la circolazione rivolta ai veicoli quindi alla clientela di Gros Market; in rosso, il percorso obbligato per i mezzi dei fornitori destinati allo stabilimento; nella seconda tavola, il quadro viario finale che si otterrà al termine dei lavori in via di completamento nel quartiere".