Alassio, dal 9 al 20 luglio alla galleria Artender la personale "Trittico" di Silvia Celeste Calcagno

Venerdì 9 luglio ad Alassio, presso la galleria Artender di Alessandro Scarpati, l'artista Silvia Celeste Calcagno sarà protagonista, a partire dalle ore 19, di una mostra personale “Trittico (biodisponibilità elevata)” a cura di Francesca Bogliolo.

Materia, fotografia, video e poesia si fondono, invitando a riflettere sul ritorno di una lucidità perduta o in parte da sempre assente. Il colore afferra la materia, la sconvolge, la lascia emergere nutrendosi della saturazione del pigmento; un procedimento osmotico risultato dell'ultima sperimentazione tecnico-concettuale dell'artista.

Chi interviene a modificare l'esperienza della mente che porta all'alterazione della realtà circostante? Il nonsense è l'unico senso possibile? Un farmaco può placare le sfocature di un mondo confuso? La follia è forse l'unica strada.

Nel video “Crabbed” (2021) un cane incalza animali simili ad atomi, che ruotano incessantemente in un vuoto colmo di corpi dai toni acidi, che danzano forti di un unico credo: "il corpo".

L'artista riflette, accompagnata dall'ossessione per la poesia di Sylvia Plath, rendendole in parte omaggio, in modo tanto silenzioso quanto sfrontato.

Chi guarda viene letteralmente immerso in una bolla, unico riferimento al quale aggrapparsi potrebbe essere la voce di un uomo che recita un mantra “my father’s dressing gown” (2021) legato ad un'esperienza intima dell'artista che si fa universale. La voce è quella dello scrittore Henry Neuteboom (write-now.eu).

Un lavoro sottile, una trama fitta di particolari origina opere nuove e create site specific.

Silvia Celeste Calcagno cambia pelle, cambia modo di operare, cambia gli equilibri, sfronda la pulizia dell'immagine attraverso la sintesi. Una mostra outing, ipnotica, una meditazione intensa e feroce su sé stessa e sulla società, a tratti riconducibile ad un nuovo pop. Una mostra senza maschere, senza divieti.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta dal 9 al 20 luglio, tutti i giorni, dalle 18 alle 22.