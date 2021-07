Calice, arrivano le "Notti Bianche": oltre 11 eventi gratuiti per accompagnare l'estate

"Stiamo affrontando un'estate con tutte le regioni dichiarate in zona bianca. Questo è il momento di celebrare l'esordio verso la 'normalità'". E normalità a Calice Ligure significa anche musica e teatro. Insomma, in una sola parola: arte, "una luce che si accende nelle nostre estati".

Così l'architetto Scarabicchi, creatore del manifesto e della grafica scelta per presentare le "Notti bianche", spiega qual è il "fil rouge" dei 13 eventi in programma dall'inizio di luglio fino alla prima metà di agosto scelti per allietare le serate del piccolo centro dell'entroterra finalese.

Si partirà quindi il 3 luglio col concerto della BRG Orchestra in piazza della chiesa di San Nicolò per arrivare a chiudere il cerchio l'11 agosto con la passeggiata fino al Santuario della Madonna della Guardia col concerto sotto le stelle del duo flauto e chitarra dei maestri Bortolotti e Pampararo.

E proprio quest'ultimo, apprezzato musicista e non solo, in veste di vicesindaco ci illustra le serate: "Avremo in scena un bel mix di musica e teatro. Per quanto riguarda la musica partiamo con l'orchestra nata a Finale, poi gli Irishields, l'esibizione particolare di Loris Lombardo già protagonista in show televisivi col suo handpan, l'Accademia Rock fino alla camminata musicale nei boschi del nostro entroterra già molto apprezzata lo scorso anno".

"Ci sarà anche spazio per due eventi col progetto 'Sfuso Diffuso', poi il teatro e non solo - continua il vicesindaco - coi 'Belli che andeti', il 'Teatro dell'Erba Matta', Andrea Walts e due serate con Daniela Satragno, vocal coach del frontman dei Maneskin, band del momento".

Ma cosa significa in questo preciso contesto il termine notti bianche? "Esiste un periodo dell'anno, nella Russia del nord, in cui il sole tramonta dopo le 22, questo tempo è detto delle notti bianche - spiega Scarabicchi - Per noi le 'notti bianche' sono un esordio alla ripresa della vita sociale dopo riposi forzati e solitudini. Ma sono anche un esordio narrativo di un giovane grande scrittore. L'opera di Dostoevskij prende questo nome, non a caso gli stati d'animo dell'autore sono sovrapponibili a quelli di chi vuole superare i brutti ricordi del periodo appena superato: il protagonista è un sognatore, che nella magia delle nordiche notti, isolato dalla realtà e da qualsiasi rapporto di amicizia, durante una sua passeggiata notturna incontra, il sentimento dell'amore: comincia così la sua 'educazione sentimentale' le notti si ripetono staccandosi dalla realtà. La storia termina quando il protagonista ritorna nella solitudine dei sogni".

"Le 'Notti Bianche' a Calice vogliono essere un 'esordio' per una nuova ripresa nel segno della socialità e della cultura. Eventi dedicati ai 'sognatori' che vogliono tornare a vivere una vita normale nutrendosi di stimoli e confronti condivisi" conclude l'architetto.

"Ringrazio personalmente il vicesindaco Pampararo e l'assessore Brambilla per essersi adoperati per offrire a Calice Ligure una serie di eventi che ci auguriamo rallegrino il periodo estivo dei cittadini e di coloro che si troveranno a passare da queste parti in alcune delle occasioni presenti nel programma" commenta il sindaco Alessandro Comi.

"Il rispetto delle normative vigenti rende ancora più difficile l'organizzazione di manifestazioni anche all'apparenza 'semplici', ma il desiderio di rendere viva l'estate e la necessità di promuovere la cultura in ogni sua forma hanno prevalso" continua il primo cittadino.