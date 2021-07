Albenga, donna rapinata in via Dalmazia: fermate due persone

Nel pomeriggio di oggi in Via Dalmazia ad Albenga una donna di circa 80 anni è stata scippata da due persone. A seguito del furto, l'anziana è caduta a terra, senza riportare evidenti traumi o ferite: sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ceriale che, dopo i primi soccorsi, ha trasportato in via precauzionale la vittima dello scippo all’ospedale Santa Corona per accertamenti.

I carabinieri hanno prontamente avviato le indagini e disposto le ricerche dei malviventi, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere installate nella zona: in breve tempo i presunti autori dello scippo, un uomo e una donna, sono stati fermati dai militari dell'Arma che stanno ora procedendo con gli accertamenti del caso.