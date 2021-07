Fermati perché sospettati di rapina, aggrediscono polizia municipale e carabinieri: coppia arrestata ad Albenga

Subito sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. Mentre i militi soccorrevano la donna, che fortunatamente si era procurata soltanto alcune escoriazioni, portandola precauzionalmente al Santa Corona, i militari hanno raccolto le testimonianze e diramato le ricerche dei sospettati anche alla polizia municipale. Nel frattempo, i militari hanno visionato le immagini della videosorveglianza cittadina, riuscendo a scorgere qualche frammento della scena.

Le ricerche sono continuate per circa un’ora fino a quando una pattuglia della polizia municipale ha notato le due persone, fermandole con l’ausilio dei carabinieri.

La loro reazione alla richiesta di esibire i documenti è stata immediatamente veemente. Subito infatti sono iniziati gli insulti, gli sputi, i calci e i pugni sia nei confronti degli operanti sia dei veicoli di servizio che sonno stati danneggiati.

I due sono stati quindi bloccati ammanettati e condotti in caserma. Qui la loro condotta è addirittura peggiorata con urla, spinte e calci, nonostante fossero tenuti a bada da 6 tra agenti di polizia municipale e carabinieri che poco dopo sono riusciti a riportarli alla calma cercando di usare la forza in modo progressivo per evitare conseguenze peggiori.

I due, un 22enne pregiudicato della provincia di Imperia e una 20enne residente a Milano, sono quindi stati arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, presso la quale compariranno stamattina per il rito direttissimo.

Al termine di tutti gli accertamenti saranno inoltre denunciati anche per la rapina ai danni dell’anziana donna. Anche in questo caso è stata determinante la prontezza di intervento dei carabinieri e della polizia municipale la cui azione sinergica ha permesso di assicurare alla giustizia quasi immediatamente i due responsabili dell’odioso gesto.