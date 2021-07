Coronavirus, Toti: “500mila liguri già vaccinati con la seconda dose, continuano a oltranza gli open day”

“Ammontano a oltre 500.000 i cittadini liguri già vaccinati con la seconda dose e precisamente 505.126, pari a un terzo dei residenti in Liguria. Numeri importanti che ci fanno ben sperare, anche se il nostro impegno è continuare a spingere sull’acceleratore dei vaccini, perché è l’unica strada per uscire dalla pandemia. Per questo stiamo portando avanti a oltranza gli open day su tutto il territorio regionale che culmineranno anche, giovedì 8 luglio, con una open night nei principali hub sul territorio per sollecitare anche gli in decisi a vaccinarsi”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, facendo il punto sulle vaccinazioni e sul virus in discesa.

Sono sette i nuovi positivi oggi in Liguria, su un totale di 5.235 tamponi effettuati i cui 2.747 molecolari e 2.488 antigenici e zero decessi. Per il secondo giorno consecutivo la Asl 2 non ha nuovi casi positivi, nessun nuovo positivo anche nella Asl 4 del Tigullio, mentre risultano 5 i positivi a Imperia e 1 alla Spezia. Prosegue dunque la diminuzione dell’incidenza del virus a livello regionale. Scende a 5 l’incidenza di casi positivi in Liguria negli ultimi 7 giorni su 100.000 abitanti. Sul totale regionale 2 risultano a Savona e 4 a Imperia, La Spezia e Genova.

Sono 21 gli ospedalizzati di cui 7 in terapia intensiva, uno meno di ieri. In discesa anche l’andamento dei ricoveri: i posti letto occupati in media intensità scendono a 14, mentre sono 7 i posti occupati nelle terapie intensive. 97 le persone in isolamento domiciliare. Sul fronte dei vaccini 12.212 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore di cui 10.247 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 1.965 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson). Dall’inizio della campagna vaccinale sono state 1.398.11 le dosi somministrate su un totale di 1.615.217 consegnate pari all’87%.

Intanto al Palacrociere di Savona, dopo gli open day della scorsa settimana e quello odierno, l’iniziativa di vaccinazione con le prime dosi senza prenotazione proseguirà anche domani, mercoledì 7 luglio, giovedì 8 e venerdì 9 luglio dalle 9 alle 18. "Si punta a bissare il successo della settimana scorsa dove la formula è stata molto apprezzata nelle giornate dal martedì al venerdì" spiegano dall'Asl 2 savonese.

"Questa settimana si aggiungono l''Open Night' di giovedì 8, con il Palacrociere di Savona aperto anche dalle 20 alle ore 24, e tre ulteriori giorni di 'open day' giovedì 8 venerdì 9 e sabato 10 presso il centro vaccinale di Finalborgo ( presso i Chiostri di Santa Caterina)" aggiungono dalla azienda sanitaria della nostra provincia.

Oltre che al Palacrociere di Savona, la open night di giovedì 8 luglio, con la possibilità di essere vaccinati con la prima dose senza appuntamento, coinvolgerà anche il Palasalute di Imperia, l’hub della Fiera di Genova, l’hub San Francesco di Chiavari e l’ex Fitram della Spezia, con orario dalle 20 alle 24.