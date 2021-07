De Vincenzi (sindaco Pietra Ligure): "Nessun allarme alla foce del Maremola per le acque di balneazione"

"I risultati relativi ai campionamenti delle acque di balneazione alla foce del torrente Maremola, effettuati tra il 14 e il 23 giugno da Goletta Verde, alla quale riconosco un lavoro importante per la continua attenzione cui ci richiama nella difesa dell’ambiente e delle acque marine, necessitano di una corretta contestualizzazione e di alcune precisazioni". Cosi esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"I dati del monitoraggio di Arpal, che effettua campionamenti delle acque di balneazione e analisi routinarie ogni 15 giorni e, in caso di valori non conformi, ogni 3/5 giorni, confermano l’ottima qualità delle acque di balneazione anche in prossimità della foce del torrente Maremola. Nello stesso periodo in cui Goletta Verde prelevava i campioni alla foce del Maremola, Arpal effettuava i suoi consueti controlli, anche a seguito di una analisi leggermente anomala rispetto ai limiti consentiti, e il 23 e il 28 giugno u.s. effettuava analisi suppletive che confermavano l'esito favorevole per tutti i parametri previsti. Nello specifico è risultata abbondantemente sotto il limite consentito proprio la presenza di escherichia coli nella misura di meno di 10 mpn/100ml rispetto al limite consentito di 500 mpn/100ml" continua.

"Questa Amministrazione, dal suo insediamento ad oggi e anche grazie alle campagne di sensibilizzazione di Goletta Verde, ha da subito attivato azioni di monitoraggio e avviato numerosi interventi, sulla rete di fognatura e di depurazione comunali, provvedendo a eliminare diverse criticità e migliorando notevolmente la situazione. I dati Arpal e la loro contestualizzazione ridimensionano in modo chiaro l’allarmismo di Goletta Verde, alla quale, ribadisco, riconosco un lavoro prezioso e importante per la salvaguardia dell’ambiente e in difesa della salute di tutti".

"La nostra attività di monitoraggio e di risanamento delle criticità individuate continua a tutt’oggi e continuerà costante nelle prossime settimane, perché l’attenzione alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini e dei nostri ospiti è una priorità assoluta, come lo sono la tranquillità e la fiducia dei nostri cittadini e dei numerosissimi turisti che ogni giorno scelgono Pietra Ligure per le loro vacanze e che ci onoriamo di accogliere”, conclude il sindaco.