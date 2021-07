Finale, dichiarato il fallimento per la "Cave Arene Candide": salta l'asta per le aree ex Ghigliazza

Stavolta non è andata deserta l'asta per la vendita delle ex aree Ghigliazza di Finale. A bloccare l'assegnazione dell'imponente cava ci ha pensato il tribunale di Reggio Emilia dichiarando, lo scorso 15 giugno, il fallimento della "Cave Arene Candide", società titolare dei quasi 60mila metri quadri di terreno al confine con Borgio Verezzi. Un provvedimento che ha decretato la sospensione della cessione attraverso asta che sarebbe dovuta svolgersi quest'oggi presso il Tribunale di Savona.

Le ex cave a questo punto andranno quindi a confluire nella procedura fallimentare del quale si occuperà il Tribunale della cittadina emiliana, il quale ha già stabilito la data per l'esame dello stato passivo che avrà luogo il prossimo 23 novembre. Una volta proceduto all'analisi del debito e quantificati i beni a disposizione della società con sede in Emilia Romagna chi ha dei credi li dovrà far valere in sede di procedura fallimentare, dove ad avere la priorità saranno quei creditori con garanzie.