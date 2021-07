Icose Zuccarello, arriva la diffida dalla Provincia per le emissioni di polveri alla "Cava Isola"

La stessa Agenzia, a seguito di tale inosservanza, ha notificato all’azienda il verbale di sanzione amministrativa e ora arriva anche la diffida dalla Provincia, finalizzata al non ripetersi di quanto rilevato nel corso delle visite, sebbene non siano state riferite situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, che costituirebbero presupposto per l’adozione della contestuale sospensione dell’autorizzazione.