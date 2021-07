Ancora disagi sulla A10: autospurgo si ribalta tra Varazze e Celle, chiusa l'autostrada

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 : Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 29.5 in galleria, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Al momento si registrano 8 km di coda per l'uscita obbligatoria a Varazze. In alternativa coloro che viaggiano verso Ventimiglia, possono proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, poi sulla A21 Torino-Piacenza ed infine sulla A6 Torino-Savona in direzione Savona.

Sul posto sono presenti, il personale di autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

---

Ennesima giornata da calvario tra incidenti e cantieri a creare traffico sulle autostrade liguri.

Poco dopo le 15, sulla A10 in direzione di Savona è stato chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure a causa di un incidente in galleria che ha coinvolto un mezzo pesante, nella fattispecie un autospurgo, il cui rimorchio si sarebbe ribaltato pare a causa di un malfunzionamento del freno.



Sul posto del sinistro sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Allertato dalla centrale del 112 anche il personale sanitario, ma l'autista del mezzo è risultato illeso.

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano diversi chilometri di coda (in accrescimento) verso Savona. Si tratta del secondo incidente con pesanti ripercussioni sulla viabilità ligure nel medio ponente nel giro di poche ore, dopo quanto accaduto stamani tra Prà e Pegli dove un furgone ha preso fuoco in galleria (leggi QUI).

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l’uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Celle Ligure dove rientrare in autostrada verso Savona.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.