Controllori e poliziotti aggrediti su bus ad Alassio: la donna è stata denunciata

E' stata denunciata all'Autorità giudiziaria la donna che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio aveva aggredito, dopo essere stata sorpresa senza biglietto a bordo di un bus della Tpl, i due controllori e un agente della Polizia giunto coi colleghi della volante per placare gli animi.

Le accuse di cui dovrà rispondere, oltre a quelle di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, per la quale è stato denunciato anche un uomo presente insieme a lei, sono quelle di oltraggio, danneggiamento e lesioni.

Secondo la ricostruzione dei fatti i due, mentre viaggiavano privi del titolo di viaggio, si sarebbero rifiutati di fornire le proprie generalità prima inveendo nei confronti del personale dell'azienda di trasporto, i quali hanno così richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato alassino e i carabinieri i quali hanno faticato non poco a riportare la calma.

Ad avere la peggio nella movimentata serata, dovendo quindi ricorrere all'aiuto dei sanitari, sono stati i due dipendenti Tpl, per i quali è stata diagnosticata una prognosi di 5 e 7 giorni, e i poliziotti.

Per i due denunciati è anche in corso di istruttoria l’emissione del provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Alassio.