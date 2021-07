Finale, ordinanza anti caroselli in vista di Italia-Inghilterra: possibile la chiusura del lungomare

L'entusiasmo scatenato dalle vittorie della Nazionale di calcio all'Europeo stanno creando non poca preoccupazione nelle diverse amministrazioni locali e nelle Forze dell'ordine per ciò che potrebbe essere nel caso, facendo appello a tutta la scaramanzia possibile, gli Azzurri di Roberto Mancini dovessero aggiudicarsi il titolo continentale.

E' il caso di Finale Ligure, dove i festeggiamenti sono già stati particolarmente accesi nei precedenti appuntamenti e, per con un ampio spazio da poter sfruttare come quello rappresentato da piazza Vittorio Emanuele II, non sono mancati i classici caroselli con auto e motorini in corrispondenza in particolare dell'arco di Spagna.

Un'eventualità che l'amministrazione vuole scongiurare domenica prossima attraverso un'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Eugenio Minuto con la possibilità di interdire al transito dei veicoli, a partire dalle 21, il tratto compreso tra via Saccone e la piazza.

"Abbiamo registrato in occasione delle precedenti partite una promiscuità particolarmente rischiosa tra pedoni e veicoli, addirittura a un nostro agente è stato lievemente schiacciato un piede - spiega Minuto - Il responsabile del servizio avrà così facoltà di chiudere la strada ed evitare si possano creare questi pericolosi ingorghi".