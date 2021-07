Finalpia, venerdì riaprirà al traffico via Santuario. Frascherelli: "Ci scusiamo con cittadini e turisti, restituiamo un'area più amena"

I tempi si sono allungati decisamente più del previsto, ma il cantiere al centro di Finalpia tra via Santuario e e via IV Novembre che con l'ingresso nel pieno della stagione turistica aveva cominciato a creare diversi disagi alla convivenza tra pedoni e mezzi motorizzati nel traffico estivo è ormai giunto alla conclusione.

Nelle prossime ore il traffico tornerà così a scorrere sulla via, che al momento resterà aperta nella sola direzione levante verso il ponte San Benedetto e via Calvisio e non più a doppio senso come in precedenza, restituendo al passeggio via Molinetti. Via Mimose nuovamente percorribile da monte a mare.

“Finalmente restituiamo la via alla città" annuncia in un nota il sindaco Ugo Frascherelli - Abbiamo perso oltre un mese di tempo per diverse variabili, ma finalmente ci siamo. Siamo consci di aver creato disagi e confusione, ma interrompere a metà non sarebbe servito, anzi avrebbe lasciato un rione nel caos per l’intera stagione estiva. Ci scusiamo con concittadini e turisti e doniamo loro una nuova realtà di certo più amena”.

L'attenzione della giunta finalese sul rione. Una volta ultimato nei dettagli il rifacimento di via Santuario già previsto il completamento del lungomare Italia e un restyling di Piazza Abbazia, che si vanno ad aggiungere ai lavori già avviati per il rifacimento del Tennis Club.

"Questi interventi saranno meno invasivi per il rione - spiega il primo cittadino - anche se di notevole importanza e interesse non creeranno particolari problematiche di circolazione".

"Gli investimenti su Pia non sono ultimati, continueranno nei prossimi anni così come stiamo avviandone su Varigotti (lungomare e aree ferroviarie) e Marina e Finalborgo con Via Dante e Via Brunenghi” conclude Frascherelli.