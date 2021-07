Sono stati ripuliti i cassonetti presso la spiaggia di Vadino ad Albenga segnalati come abbandonati al loro destino da un lettore nei giorni scorsi (leggi QUI).

A segnalarlo lo stesso lettore, con un commento laconico e amaro: "Ringrazio la redazione. Come al solito, in Italia per ottenere un servizio lecito, bisogna sempre esporlo tramite i media".