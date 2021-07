Garlenda, Gianfranco Mogliotti presenta il libro "L'inquilina dell'attico – una storia di coraggio"

E' scomoda questa inquilina che vive nell'attico, arrivata quasi all'improvviso. Poi ha deciso di fermarsi, diventando una presenza ogni giorno più ingombrante. Dopo il disorientamento iniziale è però diventata una compagna di vita, uno stimolo che ha dato la forza per valicare molti confini da quelli fisici a quelli mentali.

L'inquilina in questione non è una persona, ma la sclerosi multipla, che sta accompagnando Gianfranco Mogliotti nella sua quotidianità. Lui, giornalista de La Stampa di Asti, ha voluto raccontare la sua vita, i cambiamenti che ha dovuto affrontare, senza però parlare mai della malattia, che è diventata “l'inquilina”. Scritto in punta di penna, il libro vuole essere uno sprone per molte persone, per chi tutti i giorni si alza dal letto con le proprie gambe, per chi lo fa con fatica ma lo fa comunque.

E lui sta portando in giro proprio questa sua ultima fatica editoriale, scritta per Cartman Edizioni, con l'intento di far conoscere meglio questa malattia subdola, ma soprattutto per raccontare quello che lui ha fatto e che farà, vivendo con questa “inquilina” che non gli ha impedito di andare a fare viaggi e praticare sport.

Per conoscerlo meglio, è in programma la presentazione del libro "L'inquilina dell'attico – una storia di coraggio" a Garlenda il 13 luglio alle ore 21,15 nella piazza di Borgata Ponte dove sarà presente l'autore e anche alcuni rappresentanti dell'Aism savonese. Per informazioni è possibile contattare la pro loco di Garlenda al 3337743609 o seguire le notizie sulla pagina Facebook e Instagram.