17enne perde la vita in schianto moto-auto a Cairo Montenotte: Giovanni Paolo era di Millesimo

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni che oggi, intorno alle 15, è rimasto coinvolto nello schianto tra la sua moto da cross e un'autovettura in corso Marconi, a Cairo Montenotte, in prossimità del distributore di benzina "Esso".

Si tratta di un giovane di Millesimo, Giovanni Paolo G., che viaggiava in sella alla sua due ruote sulla Provinciale 29. L'urto con un'auto, al cui volante è risultata essere una donna di 79 anni, si è rivelato fatale.

Il giovane sarebbe deceduto subito dopo l'impatto con la vettura, una Lancia Musa che si sarebbe ritrovato improvvisamente davanti dopo una manovra della stessa auto. E' attualmente in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, con la previsione di un elitrasporto in ospedale, il ragazzo non ha reagito alle cure del personale del 118 e della pubblica assistenza.