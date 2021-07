Pietra Ligure: i controlli scongiurano un sospetto focolaio Covid all'interno di un hotel

Nella giornata di ieri, infatti, all'interno dell'hotel interessato sono scattate tutte le procedure previste in situazioni del genere e, secondo quanto riferito, tutti gli accertamenti avrebbero scongiurato la presenza di uno o più positivi al Covid 19 e quindi di un eventuale focolaio.

Proprio Pietra Ligure, assieme ad Alassio, Loano e Finale Ligure, è uno dei comuni che per l'estate 2021 ha deciso di aderire al progetto di telemedicina comprensoriale rivolto a turisti, ospiti di alberghi, appartamenti e seconde case.

In concreto, si tratta di una linea telefonica (attiva 12 ore al giorno, 7 giorni su 7) che permette di confrontarsi con un medico in maniera tale da ricevere tutte le indicazioni necessarie in base alla sintomatologia del paziente (leggi QUI).