Furti nella zona di via Po a Borghetto S. Spirito, la minoranza: "Da anni lamentele su degrado e carenza di sicurezza"

"Purtroppo siamo stati informati del fatto che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi si è consumato un furto ai danni di un'azienda del nostro territorio, nella zona di via Po, nei pressi del campo sportivo. Ci è stato detto anche che non si tratterebbe dell'unico furto avvenuto in quell'area. Da anni i cittadini che vivono o lavorano in quella zona lamentano il suo stato di degrado e di abbandono (dal verde non curato alla parte di strada che ha ceduto anni fa per un'alluvione, ancora oggi transennata) e la carenza di sicurezza nelle ore notturne (a quanto ci viene detto, si andrebbe dalle gare con i motorini a sospetti su fenomeni ben più gravi come lo spaccio)". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di minoranza di Borghetto Santo Spirito, dei gruppi "In Cammino" e "Liberiamo Borghetto", Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa, Daniela Guzzardi.

"Non pretendiamo certo dal sindaco che azzeri il problema della criminalità, ma alcuni piccoli interventi, del tutto nella disponibilità del Comune, potrebbero aumentare il livello di sicurezza e fungere almeno in parte da deterrente: garantire un minimo di manutenzione dell'illuminazione pubblica (nell'ultimo tratto di Via Po abbiamo contato due lampioni funzionanti su 11), implementare il sistema di videosorveglianza e assicurare il pieno funzionamento delle apparecchiature esistenti. Capiamo che questo tipo di interventi probabilmente non servono a finire sui social o sui giornali, ma sono utili ai cittadini. Presenteremo a breve una interrogazione per chiedere informazioni più chiare sulla situazione e per capire se e in che modo l'amministrazione intenda intervenire" concludono infine gli esponenti di minoranza.