A Loano presentazione di "La principessa del cielo" di Rino Alaimo

Mercoledì 21 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “La principessa del cielo” di Rino Alaimo (Edizioni Picarona).

In un castello sospeso oltre le nuvole, viveva Luna, figlia dell’Ombra e della Luce. I suoi capelli erano talmente brillanti da illuminare il cielo, sfidando l’oscurità della notte. Il re Ombra, geloso di quello splendore che resisteva alle sue tenebre, decise di rapirla.

Durante l’incontro Rino Alaimo parlerà anche del primo libro “Il bambino che amava la luna” che è collegato a quello nuovo. La sinossi: un bambino nuota nei mari più profondi e combatte contro terribili draghi per conquistare il vero amore. E tu, cosa saresti disposto ad affrontare per realizzare i tuoi sogni?

Rino Alaimo è un disegnatore e regista. Si è laureato al Dams di Genova e ha esordito con “Il bambino che amava la luna” (Picarona, 2016), adattamento del cortometraggio che gli è valso importanti riconoscimenti. “Come una stella cadente” (Picarona, 2018) è il suo secondo libro, un emozionante racconto sull'amore, la speranza e il coraggio, dalle curatissime illustrazioni che conquista il cuore del lettore.

L'appuntamento rientra nell'ambito dei “Mercoledì Bimbi. Libri per bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

I “Mercoledì Bimbi” fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga. Dialoga con l'autore Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano.

L'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17. Durante la serata sarà consentito l'ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine. Le sedute saranno opportunamente distanziate.