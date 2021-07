Varigotti, defibrillatore di piazza Del Sole rimosso e abbandonato per le strade del rione

Difficile definirla una bravata quella messa in atto la scorsa nottata a Varigotti, dove qualcuno ha deciso incoscientemente di rimuovere il defibrillatore posto in piazza Del Sole dalla sua sede e lasciarlo in strada abbandonato a diverse decine di metri di distanza. Senza almeno danneggiarlo.

Fortunatamente una milite della Croce Bianca di Finalmarina che si trovava nel borgo saraceno ha rinvenuto l'apparecchio salvavita e stamani, dopo essere stato controllato, è stato riconsegnato all'omonima pubblica assistenza varigottese e presto verrà riposizionato nella sua sede.

"Permettimi di dirti che sei un deficiente, perché quello strumento con il quale tu hai 'giocato' e 'scherzato' poteva essere utile per salvare la vita di tua madre, di tuo padre, di tuo fratello, di un tuo amico, di qualsiasi persona - ha scritto senza mezzi termini sul suo profilo Facebook la presidente della Croce finalese, Alessandra Tabò - Quindi, se ti resta anche un solo neurone funzionante, usalo per pensare di non fare più certe cavolate, che forse ti avranno anche fatto ridere, ma a noi, che ci occupiamo del soccorso, ha fatto solo schifo".

"Se proprio non sai come impiegare il tuo tempo libero, le nostre porte sono sempre aperte, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, magari un'esperienza con noi ti farebbe capire che con la vita non si scherza!" ha aggiunto.