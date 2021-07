Savona, l'onorevole Fornaro presenta il libro "2 Giugno 1946. Storia di un referendum"

Il capogruppo di Leu-Art.uno, l'onorevole Federico Fornaro sarà a Savona, domani sabato 17 luglio alle ore 18 presso la biblioteca della società Sms Fornaci Giardini Serenella, per presentare il suo nuovo libro dal titolo “2 Giugno 1946. Storia di un referendum“.

Il 2 giugno 1946 l'Italia passa dalla Monarchia alla Repubblica e per la prima volta votano anche le donne. Come ha scritto Piero Calamandrei: "Mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re".

Dalla dittatura alla Repubblica: si tratta di una fase complessa e contraddittoria, che qui viene riletta alla luce del dibattito sulla questione istituzionale e del controverso approdo alla scelta referendaria, oltre che analizzando la competizione tra gli alleati inglesi e americani per l’egemonia sul Mediterraneo.

Regno del Sud e Resistenza convissero fino alla Liberazione, in un dualismo destinato ad alimentare la tesi secondo cui si sarebbe potuto fare di più e meglio per garantire una reale discontinuità con gli apparati burocratici e amministrativi del vecchio regime fascista. Ma il radicale rinnovamento dello stato fu frenato dalle forze della conservazione, largamente compromesse con il fascismo e, soprattutto, dal delinearsi all'orizzonte della guerra fredda e della competizione globale tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

