Alassio, nuova illuminazione sulla Aurelia zona Baba Beach (FOTO)

"Finalmente posizionati e attivati i lampioni stradali sul tratto di Aurelia tra il Baba Beach e l’incrocio per l’Essauira dopo le Vele per una maggiore sicurezza sia pedonale che carraia in una zona molto frequentata dalla movida notturna" E' il sindaco di Alassio Marco Melgrati ad annunciarlo sui social, postando le prime immagini del nuovo impianto di illuminazione.

"Una decisione e un provvedimento assunto e realizzato - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi - a seguito di numerosi incontri con le forze dell'ordine e i titolari degli esercizi commerciali che insistono su quel particolare tratto di Via Giancardi, molto frequentato, come segnala lo stesso sindaco, soprattutto nelle ore serali e notturne. Un impianto di illuminazione adeguato, è infatti una prima risposta a garanzia della sicurezza dei pedoni".