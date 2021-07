Celle, una raccolta firme per richiedere una nuova area canina: "Chiediamo al sindaco uno spazio fruibile"

Una raccolta firme su Change.org (CLICCA QUI) per richiedere al sindaco Caterina Mordeglia una nuova area canina a Celle.

Una cittadina cellese ha dato così vita all'iniziativa in quanto "da anni i proprietari di cani sentono la necessità di un’area adeguata per far socializzare in libertà cani e umani; gli stessi turisti, in particolare proprietari di seconde case, sentono la mancanza di uno spazio fruibile".

"Proponiamo al nostro sindaco Caterina Mordeglia e all’assessore per il turismo Stefania Sebberu, di individuare un sito adatto a tale scopo ascoltando le proposte dei proprietari di cani" viene spiegato nella raccolta firme.

"Si chiede anche di trovare una zona balneabile dove portare i cani a nuotare durante la stagione estiva controllando la corretta conduzione del cane stesso da parte dei proprietari - concludono - Questi servizi sarebbero un valore aggiunto per Celle Ligure tenendo conto che altri paesi limitrofi si sono già organizzati in tal senso accogliendo anche le associazioni di salvataggio in mare con cani addestrati".