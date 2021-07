Lutto nel mondo del teatro per la scomparsa di Maria Maddalena Monteriso

Il mondo del teatro piange Maria Maddalena Monteriso in Berrino, venuta a mancare all'età di 72 anni stamane nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Alassina di nascita, era conosciutissima in tutta la Liguria per la sua passione per il teatro. Curava la regia di molte rappresentazioni messe in scena in vari teatri della riviera, quali il Gassmann di Borgio, l'Ambra di Albenga, il Moretti di Pietra Ligure e altri, con la compagnia "Nouvelle Vague" da lei stessa creata. Per oltre un decennio ha curato il Laboratorio Teatrale dell'UNITRE di Albenga.

Ha sposato nel 1975 Angelo Berrino, figlio di Elio, della famosa famiglia del Muretto di Alassio e del Caffè Roma. Angelo, attualmente, gestisce assieme al cugino Massimo, figlio di Adriano, lo studio fotografico "Fotoprint" di via Einaudi, a Vadino, ad Albenga. Il papà di Maddalena, Oreste Monteriso, negli anni 40 e 50 aveva comandato con il grado di Maresciallo Maggiore, la Stazione dei Carabinieri di Alassio. Lascia il marito Angelo e il figlio Alessandro.

Le esequie avranno luogo lunedì 19 luglio alle 15,30 nella chiesa dei Frati Cappuccini di Alassio, dove la sera prima, domenica 18, sarà recitato il Rosario alle 20,30.