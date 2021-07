Albisola, gli eventi dal 19 al 25 luglio

L'elenco delle manifestazioni in programma ad Albisola Superiore nella settimana dal 19 al 25 luglio.

Fino al 24 luglio, Museo Manlio Trucco, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La fabbrica siamo noi. La fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini. Esposizione a cura di Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari, Donatella Ventura.

Fino al 24 luglio, spazio espositivo presso IAT (piazzale Marinetti), da martedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Summertime... and the livin' is easy.. Ritratti ad olio di Carlotta Cecconi, incisioni e trasparenze di Luigi Agnelli.

Da lunedì 19 a mercoledì 21 luglio, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Bancarella. Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Lunedì 19 luglio, piazza del Talian, ore 21.00 "Il pensiero positivo". Presentazione del libro di Pasquale Romeo con intervento del Dott. Brunello Brunetto, Consigliere Regionale

Martedì 20 luglio, ritrovo spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00 "Snorkelling". Attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni. Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Martedì 20 luglio, Oasi del Libro, passeggiata E. Montale, ore 21.30 "Sotto i cieli di Pratile". Incontro con l’autrice Greta Concetti e presentazione del romanzo.

Mercoledì 21 luglio, piazza del Talian, ore 21.00 "Una riviera di racconti". Letture interpretate per bambini dell’attore Riccardo Tortarolo, a cura dell’Associazione Artincanto: fiabe della tradizione ligure, racconti di Italo Calvino per far emozionare grandi e piccoli.

Giovedì 22 luglio, piazza Talian, ore 21.00 "Teatro dei Burattini". Spettacolo viaggiante a pagamento.

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, Luceto presso parco CRCS, ore 20.00 "Cena sotto gli ulivi". La Festa della Madonna del Carmine di Luceto in una veste nuova: un'atmosfera da favola, tutta da gustare. Cena solo su prenotazione. Per info e prenotazioni: 371/4198397 www.crcsluceto.com

Venerdì 23 luglio, ritrovo Luceto (piazzale antistante piscina), ore 18.45 "Microcosmo sott’occhio: passeggiata al tramonto". Escursione per grandi e piccoli sul sentiero Luceto-Pian del Pero-Luceto, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, con la collaborazione dell'ASD Team Italtende, per ammirare il microcosmo in natura. I partecipanti saranno forniti di lenti per conoscere e scoprire alcune caratteristiche del bosco e dei suoi abitanti. I minori di età minima 10 anni, abituati a camminare, devono essere accompagnati da un adulto. Attività a numero chiuso con obbligo di prenotazione, Cena al sacco, torcia ed abbigliamento da trekking. Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Domenica 25 luglio, piazza della Scacchiera, dal mattino "Tappeto mondiale". Infiorata artistica diffusa, promossa dalla Commissione degli Enti Infioratori della Strada di Santiago per celebrare il “Giacobeo” del 2021.