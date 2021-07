Paolo Conticini torna a Verezzi con "La prima volta"

Il 20 luglio in piazza Sant’Agostino, Paolo Conticini metterà in scena il suo “La prima volta”, uno spettacolo scritto insieme a Luigi Russo che ne firma la regia.

“La prima volta” per Contici, ma non a Verezzi, dove lo scorso anno era stato uno dei protagonisti di “Parlami d’amore Mariù”, insieme a Rocío Muñoz Morales e Alessandra Ferrara.

Nel suo spettacolo in prima nazionale al Festival, Conticini legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi e i primi lavori. Attraverso voci registrate, rievoca tre tappe della sua vita artistica: con Christian De Sica, suo amico da quasi trent’anni e con il quale ha lavorato in moltissimi film, Veronica Pivetti, sua compagna d’avventura in “Provaci ancora prof”, e Luca Ward, coprotagonista a teatro nei musical “Mamma mia” e “The Full Monty”.

Per informazioni e biglietti, gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Gli organizzatori ricordano poi che anche per quest’anno sarà necessario rispettare alcune regole di comportamento, per far sì che gli eventi si svolgano in sicurezza:

- in coda in via Roma, gli spettatori dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, considerando i tempi dell’operazione, è consigliabile arrivare 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo;

- la mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo e indossata nuovamente all’uscita qualora non fosse garantito il metro di distanza;

- al termine dello spettacolo, gli spettatori verranno fatti uscire a scaglioni da uscite prestabilite e indicate dal personale di sala.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).