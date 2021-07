Savona, sfilza di multe alle moto parcheggiate sotto i portici in piazza Mameli, la rabbia dei savonesi: "Il lunedì dove le mettiamo?"

Una sfilza di multe sugli scooter parcheggiati sotto il porticato della Banca d'Italia di piazza Mameli e immediatamente cresce la rabbia dei proprietari. Ieri mattina brutta sorpresa per alcuni savonesi che si sono visti recapitare una sanzione da parte della polizia locale per divieto di sosta per aver parcheggiato il proprio mezzo a due ruote in un'area non consentita che però il lunedì vista la presenza del mercato nel centro cittadino e i pochi posti a disposizione per molti da tempo è diventata una valida alternativa.

"Non danno fastidio a nessuno, è una vergogna" dice un cittadino. "Le abbiamo sempre messe qua e poi c'è il mercato del lunedì, dove le posteggiamo?", l'urlo di protesta di un altro savonese multato.

Secca la risposta del comandante della polizia locale Igor Aloi: "Noi applichiamo il codice della strada e devono essere rispettare le regole, sotto i portici non si può parcheggiare, tra l'altro si rovinano anche gli spigoli dei marciapiedi". Le multe (41 euro, se pagata entro 5 giorni il 30% in meno cioè 28.70 euro) sono fioccate anche per chi sosta nei pressi dell'area mercatale dagli archetti di chiusura.

"In molti posteggiano in tutta l'area mercatale e se dovessero transitare i mezzi di soccorso? Per non parlare di piazza Mameli dove molte moto sostano nei parcheggi carico e scarico, dedicati agli invalidi, nella zona taxi. Ci sono gli stalli in Piazza del Popolo che vadano a parcheggiare li. Prima con il mercato nel piazzale ci si lamentava perché non c'erano parcheggi, ora ce ne sono 1000 in più".

Per gli scooter però sono presenti, oltre ai pochi stalli intorno a piazza Mameli, i parcheggi di fronte al Tribunale, che già di prima mattina sono occupati o dai residenti oppure da chi lavora nel Palazzo di Giustizia.