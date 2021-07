Millesimo, sperona un motocarro e si dà alla fuga: furgone identificato dalla videosorveglianza

Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo la Sp 28 bis tra i comuni di Millesimo e Roccavignale. Dalla dinamica che sarà accertata dalle forze dell'ordine, pare che un furgone abbia speronato un motocarro facendolo ribaltare senza fermarsi a prestare soccorso.

"E' proprio in queste occasioni che si evince quanto sia importante avere dei sistemi di sicurezza efficienti in dotazione al comando di polizia locale - spiega il vice sindaco Francesco Garofano - Infatti, grazie al varco OCR per la lettura delle targhe installato nei mesi scorsi dalla nostra amministrazione, il furgone, pur non essendosi fermato, è stato identificato".

"Coprire i varchi di acceso al nostro paese è un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione - aggiunge il primo cittadino Aldo Picalli - L'obiettivo? Avere un controllo minuzioso di chi entra e chi esce dal centro abitato. Fornendo allo stesso tempo un prezioso aiuto anche ai territori confinanti".

"Per fortuna il conducente del motocarro sta bene: tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica grave. L'amministrazione comunale gli augura una pronta guarigione" concludono il primo cittadino Picalli e il vice sindaco Garofano.

Un progetto quello legato alle telecamere OCR illustrato lo scorso aprile dall'assessore alla polizia locale e Protezione civile Roberto Scarzella (LEGGI ARTICOLO).