La diocesi di Savona-Noli celebrerà a Finalmarina la "Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani"

In occasione della prima "Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani", istituita da Papa Francesco lo scorso 31 gennaio della solitudine a causa della pandemia associandola alla memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Finalmarina accoglierà il vescovo Monsignor Calogero Marino per la celebrazione della Santa Messa di sabato 24 luglio alle ore 18.

L’evento assume un valore diocesano e si rivolge in particolare a tutti gli anziani e ai nonni che in questo tempo di Covid hanno in moltissimi casi sofferto il disagio .

Durante la Santa Messa si pregherà per le diverse necessità inerenti la vita dei nostri anziani e dei giovani. Una preghiera appositamente composta dal Papa, sarà recitata da tutti alla fine della celebrazione, dopo una benedizione speciale per tutti i presenti.

Il parroco don Giuseppe Militello e la comunità di Finalmarina sono lieti di ospitare questa importante iniziativa nel corso dell’estate, in cui le nostre località marine vedono la presenza di tanti graditi villeggianti e nuclei familiari.