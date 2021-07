Loano, il Gruppo Pd chiede chiarimenti sul PUC: "Quali le cause della mancata approvazione?"

"Lei signor indaco ebbe a dire che una città senza Piano Urbanistico Comunale, PUC, non ha un modello di sviluppo. Loano si trova in questa condizione perché lei e la sua maggioranza non siete stati in grado di approvare un PUC; per altro saporitamente pagato 120 mila euro nel corso del suo ampio doppio mandato". Così il Gruppo Pd in consiglio comunale a Loano, rappresentato dai consiglieri Roberto Franco e Giulia Tassara, richiede spiegazioni sul PUC al sindaco Luigi Pignocca.

"Non sappiamo se risponda a verità il fatto che la mancata approvazione sia legata a problematiche interne alla sua maggioranza. Sarà vero? - proseguono gli esponenti di minoranza - Il fatto che comunque il nostro Comune aspetti da così tanto tempo il suo PUC è di fatto fortemente negativo perché il suo modello di sviluppo non è chiaro e condiviso. Di conseguenza vorremmo sapere le cause per le quali non abbia, sindaco Luigi Pignocca, portato il Piano Urbanistico Comunale, per altro già elaborato e disponibile. Spetterà alla nuova amministrazione l'arduo compito di risollevare il Puc dalle sue ceneri... l'araba fenice del comune di Loano".

"Non approveremo mai alcun conflitto di interesse in mano a chi dovrà lavorare al nuovo piano: serve un indirizzo politico forte e deciso, di cui Loano sente tanto il bisogno" concludono dal Gruppo Pd loanese.