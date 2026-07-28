Regione, FdI: “Approvato l’assestamento di bilancio, oltre 241 milioni di nuove risorse per i liguri”

Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale del Rendiconto 2025 e dell’Assestamento di bilancio 2026-2028, sottolineando il valore delle nuove risorse stanziate e rivendicando il lavoro della maggioranza e della Giunta.

“È stato un lavoro importante e impegnativo, portato avanti con serietà e responsabilità e concluso nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione e una lunga maratona in Aula. I numeri confermano la solidità dei conti regionali e una Regione capace di continuare a investire: l’assestamento vale oltre 241 milioni di euro di nuove risorse, con particolare attenzione alla sanità, al sociale, al fondo affitti, alla cultura, allo sport e agli investimenti. Siamo soddisfatti del risultato e soprattutto del grande lavoro fatto da tutta la maggioranza e dalla Giunta. Anche questa volta abbiamo dimostrato che, davanti ai problemi e alle esigenze dei liguri, sappiamo lavorare insieme e portare a casa risultati concreti.



Nel comunicato FdI torna anche sul confronto in Aula, criticando la gestione dei tempi da parte dell’opposizione. "Spiace che l’opposizione abbia scelto di allungare i tempi e fare ostruzionismo, nonostante ci fossero ben altri accordi per consentire di concludere i lavori in tempi ragionevoli per evitare che il personale degli uffici, che ringraziamo per il grande lavoro, fosse costretto a rimanere in servizio fino a tarda ora. La maggioranza, proprio per senso di responsabilità e per rispetto, ha fatto il possibile limitando gli interventi e rinunciando a prendere la parola quando non strettamente necessario. Abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo senza cedere alle provocazioni e cercando di lavorare in modo serio fino alla fine e approvare il bilancio”.